المجمع المقدس للكنيسة ينظم مؤتمرين للمقبلين على الزواج

جدة - نرمين السيد - نظمت لجنة المقبلين على الزواج، إحدى لجان المجمع المقدس بالكنيسة القبطية، مؤتمرين للإيبارشيات، بحضور الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا ومقرر لجنة الأسرة والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية ومقرر لجنة المقبلين على الزواج.





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