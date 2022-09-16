أكاديمية ناصر للدراسات العليا تستضيف فريق التدريب المتنقل البريطانى (صور)

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ويأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى التدريب ونقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الدول والثقافات الأجنبية.
وتضمنت الدورة التدريبية إلقاء عدد من المحاضرات مدعومة بالعروض التقديمية فى مختلف موضوعات الدفاع والأمن، وتنفيذ عدد من التمارين العملية وجلسات النقاش الجماعية، مما يساهم فى صقل مهارات المتدربين ويعظم من إمكانيتهم وقدراتهم فى هذه المجالات.
واختتمت الدورة بتنفيذ جلسة ختامية لاستعراض ما تم من أنشطة خلال فترة التدريب والذى عكس مدى ما وصلت إليه الضباط المشاركين التدريب من مستوى راق يؤهلهم لتولى الوظائف العليا.
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