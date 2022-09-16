وزير القوى العاملة يرأس وفد مصر الثلاثى بمؤتمر العمل العربى.. الأحد

جدة - نرمين السيد - يرأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة وفد مصر الثلاثى "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، فى الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربى، الذى تنظمه منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد غد الأحد ويستمر حتى 25 سبتمبر ويلقى"الوزير "كلمة مصر فى"المؤتمر.





وتترأس المملكة المغربية هذه الدورة استنادا إلى نظام العمل فى مؤتمرات العمل العربى ويشارك فى الفعاليات وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة، لبحث ملفات تخص قضايا، وتحديات تواجه عالم العمل فى الوطن العربى، وتقديم توصيات بشأن دعم التنمية، والنمو الاقتصادى، وتوفير فرص عمل.

ويعرض على المؤتمر تقرير المدير العام للمنظمة فايز المطيرى بعنوان "الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل"؛ ليرصد التأثير الذى أحدثه التحول الرقمى على العديد من الدول التى تبنته وجنت ثماره، ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية فى المستقبل القريب، من جراء التوسع فى استخدام أدوات ومنظومة "التحول الرقمى" فى اقتصاداتها، ويضع بين يدى أطراف الإنتاج مقترحات وتوصيات عملية ملموسة، لكيفية تسخير هذه التقنيات، والاستفادة مما توفره من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة،لدفع عجلة التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتوسيع قاعدة فرص العمل المستقبلية، بما يساعد على القضاء على البطالة أو خفض معدلاتها.

ويستعرض جدول أعمال المؤتمر عددا من البنود التى تعرض تقارير عن نشاطات المنظمة، بالإضافة إلى بند حول تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، كما يعرض على المؤتمر تقرير حول مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربى، يدور حول الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولى، الذى تنظمه منظمة العمل العربية فى يونيو من كل عام، ويعرض بندا بشأن تشكيل لجنة الخبراء القانونيين "2022 – 2025".

ويشهد المؤتمر خلال هذه الدورة احتفالية بمناسبة مرور 55 عاما على تأسيس منظمة العمل العربية "1965 – 2020"، وكذلك تكريم ممثلين عن بعض الدول الأعضاء فى المنظمة، ممثلين بأطراف الإنتاج الثلاثة؛ تقديرا لدورهم البارز، ولجهودهم المخلصة فى دعم مسيرة العمل، وأيضا تكريم الكوكبة السابعة من رواد العمل العرب، الذين كان لهم دور فاعل فى خدمة قضايا العمل والعمال فى الوطن العربى، اعترافا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم فى تعزيز دور أطراف الإنتاج، وترسيخا لإعلاء قيمة العمل.