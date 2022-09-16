نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022 للموظفين بالقطاع الحكومي والخاص بالدولة وحكم الاحتفال به في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022، إجازة المولد النبوي الشريف، من المفترض أنه اقترب موعد المولد النبوي الشريف والذي يعتبر إجازة رسمية في جمهورية مصر العربية وكافة البلاد العربية، بالإضافة إلى أنه يتواجد عدة إجازات رسمية، يعتبر المولد النبوي الشريف في مصر له مكانة خاصة مقدسة، الاحتفال بذكرى ميلاد النبي “محمد” عليه الصلاة والسلام حيث يتم به احتفالات مميزة، منها الإنشاد الديني والابتهالات، وينتشر في الأسواق حلوى المولد وهي مكسرات وملبن بالسكر، ويتم بيع حلويات مولد النبوي ومن خلال مقالنا اليوم سوف نوضح لكم موعد إجازة مولد النبوي والإجازات الرسمية.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022

يكون مولد النبوي الشريف لعام 2022 في يوم السبت الموافق الثامن من شهر أكتوبر المقبل ووفق لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي فإن يوم مولد النبوي الشريف في يوم 8 من شهر أكتوبر لعام 2022 فهو إجازة رسمية تم دفع أجرها وذلك للقطاعين العام والخاص في مصر نظرا لأنه يوم مقدس للمسلمين فمن المعتاد أن يكون إجازة رسمية.

تاريخ المولد النبوي الشريف 1444

إجازة المولد النبوي الشريف في يوم السبت 8/10/2022، ومن المفترض أنه سوف يسبقها إجازة رسمية وهي إجازة السادس من أكتوبر في عام 2022 وهي يوم الخميس الموافق 6/10/2022، وهو يوم النصر العظيم في حرب 1973، ووفق لقرارات مجلس رئاسة الوزراء تعد هذه الإجازات هي الإجازات الأخيرة في العام الجاري، من المفترض أنه لا يتواجد أي إجازات رسمية أثناء شهر سبتمبر الحالي وذلك لعدم تواجد أي مناسبات رسمية به، وذلك لأن الإجازات الرسمية تكون في الأعياد الدينية الإسلامية والمسيحية، وأيضا يتواجد بعض المناسبات الدولية التي يت الاحتفال بها في مصر.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

تم التأكيد من قبل دار الإفتاء على أنه يجوز الاحتفال بمولد النبي ولا يعتبر بدعة على الرغم من إصرار العديد من الأشخاص على أنه بدعة، حيث أوضحت في تغريدة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي تويتر، إن شراء الحلوى والتهادي بها نوع من إدخال والسرور والبهجة على الجار والأقارب، وهو أمر جائز ومستحب شرعا ولا يوجد أي حرج فيه.