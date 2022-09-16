رئيس الأركان يزور مصابى العمليات الحربية بالمجمع الطبى بكوبرى القبة

جدة - نرمين السيد - زار الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من مصابى العمليات الحربية من الضباط وضباط الصف والجنود من أبطال القوات المسلحة الذين يخضعون للعلاج حاليا بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة وقد أصيبوا فى أثناء أدائهم لمهامهم فى التصدى للإرهاب بشمال سيناء للاطمئنان على حالتهم الصحية.





واطمأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة على توفير سبل الرعاية الصحية للمصابين، كما أوصى بتوفير جميع الإمكانات الطبية والعلاجية الفائقة وسبل الدعم الكامل لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية لكافة الأبطال. ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مشيدا بما قدموه من بطولات وتضحيات فى التصدى للإرهاب، معربا عن امتنانه بما لمسه من روح معنوية عالية لدى الأبطال من المصابين واستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاء. من جانبهم أكد المصابون، أن الإصابة لن تثنيهم عن العودة؛ لاستكمال مهامهم المقدسة من أجل أن تبقى راية الوطن عالية خفاقة مهما كلفهم ذلك من تضحيات. حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.

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