«التعليم العالى» تبحث آليات التعاون العلمى مع الجامعة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مصر تشهد نقلة نوعية فى الخدمة التعليمية المقدمة، وأصبح لدينا رؤية واضحة للتعليم العالى للوصول إلى التنافسية العالمية، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية الجامعية وفقا للنظم الدولية.





وأوضخ الوزير الجهود التى بذلت للارتقاء بمكانة الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية للجامعات، فضلا عن التوسع فى إنشاء جامعات جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك الاهتمام بالتعليم التكنولوجى، وفتح أفرع للجامعات الدولية فى مصر، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة.

جاء ذلك خلال استقبال د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، د.أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور د.محمد حمزة مستشار الحكومة المصرية بالجامعة، ود.إيهاب عبدالرحمن وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة، وذلك بمقر الوزارة.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه فى بداية اللقاء، أشاد الوزير بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى خدمة المجتمع المصرى ومنظومته التعليمية منذ تأسيسها فى مصر عام 1919، والذى يعد من أحد نماذج التعاون المثمرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن التعاون بين الجامعة الأمريكية والجامعات المصرية فى البحوث العلمية المشتركة، والأنشطة التعليمية المختلفة، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الأمريكية، وخاصة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعة الأمريكية بالقاهرة، لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، خصوصا فى مجال الإبداع والابتكار بما يسهم فى مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، وتوفير التدريب اللازم لتأهيل وبناء قدرات الطلاب والخريجين، فضلا عن نشر ثقافة الإبداع والابتكار بين الطلاب؛ لضمان تنفيذ إستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى وفقا لرؤية مصر 2030 فيما يتعلق ببناء القدرات المهنية للطلاب وخريجى الجامعات المصرية، لتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وطالب الوزير بزيادة عدد المنح المقدمة من الجامعة الأمريكية للطلاب الراغبين فى الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية، وذلك وفقا لشروط وأحكام القبول بالجامعة.

من جانبه، أكد د. أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة على حرص الجامعة الأمريكية على تعزيز أوجه التعاون العلمى والأكاديمى مع الوزارة، من خلال توفير منح دراسية متميزة للطلاب المتفوقين من جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية للطلاب، مشيرا إلى أن الجامعة سعت منذ تأسيسها لخدمة مصر، من خلال التعاون فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والتبادل الثقافى، مضيفا أن الجامعة الأمريكية بصدد المشاركة فى فعاليات مؤتمر المناخ (COP27)، والذى تنظمه مصر فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.