وزيرة الهجرة: مصر سباقة فى الاهتمام بذوى القدرات الخاصة

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر سباقة فى الاهتمام بذوى القدرات الخاصة، وبالاهتمام بالعمل الأهلى وهو ما تم ترجمته بإعلان القيادة السياسية تخصيص 2022 عاما لمنظمات المجتمع المدنى، ما يؤكد الحرص على دعم الشراكات والتعاون بين الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الهجرة فى فعاليات افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، والذى انطلق أمس الخميس فى دورته السادسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار "كلنا إنسان".

وثمنت السفيرة سها جندى المشاركة المستمرة لأولادنا من أبناء المصريين بالخارج فى فعاليات ملتقى أولادنا، لعرض إبداعاتهم، مشيدة كذلك بجهود سهير عبد القادر رئيس مؤسسة أولادنا والتى تقف وفريق العمل وراء مستوى الإبداع والتميز الذى برع فيه الأولاد المشاركون من ذوى القدرات الخاصة حول العالم.

واعتبرت الوزيرة أن مهرجان أولادنا محفل سنوى للإبداع الفنى فى حب مصر، التى استضافت على أرضها الكثير من الحضارات على مر التاريخ، وما تزال معالمها تشهد على ذوق رفيع فى الفنون المختلفة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الفن والثقافة لغة عالمية، وأن استضافة مصر لهذه الوفود من عدة دول حول العالم يبعث رسالة محبة من أرض السلام، مؤكدة أن شعار المؤتمر "كلنا إنسان" يبرز قيم الإنسانية التى يجب أن نتعامل بها فى الداخل والخارج.

وشهدت فعاليات الافتتاح لملتقى أولادنا عددا من العروض المسرحية والغنائية من إبداع أولادنا من مختلف الدول حول العالم، وكذلك عروض فيلمية حول ثقافة تقبل ذوى القدرات، بجانب تكريم العديد من الشخصيات التى أضافت للفن والثقافة العربية، من بينهم اسم الراحل سيد مكاوى، شيخ الملحنين، وكذلك اسم المنتج محسن علم الدين، لما قدمه لمهرجان أولادنا.

يقام المهرجان تحت رعاية وزارات الهجرة والسياحة والآثار، التضامن الاجتماعى، الثقافة، الشباب والرياضة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومى للمرأة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والذى تنظمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبد القادر تحت شعار "كلنا إنسان" وتستمر فعالياته حتى 21 سبتمبر الجارى، وشهد حفل افتتاح الدورة السادسة للملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة (أولادنا) الدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، وشارك فى الافتتاح كوكبة من الفنانين وفرق من عدد من البلدان التى قدمت عروضا متميزة، كما تم تقديم أوبريت "الليلة الكبيرة" لأول مرة بمشاركة أولادنا من أصحاب القدرات الخاصة.

حضر حفل الافتتاح الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وممثلون عن وزارتى الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعن الشركة القابضة مصر للطيران، وعدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية بالقاهرة.