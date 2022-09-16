بعد سقوط مواطنين في النيل.. أول صور لمعدية أشمنت ببني سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 سبتمبر 2022 10:35 صباحاً - ينشر «صوت الأمة»، الصور الأولى لمعدية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، بعد فتح باب المعدية فجأة، أثناء عبورها من الجانب الغربى إلى الجانب الشرقى لنهر النيل.

وفوجىء مواطنون أثناء استقلالهم المعدية النيلية بقرية اشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، بفتح الباب الخاص بالمعدية فجأة أثناء تحركها من الجانب الغربى إلى الجانب الشرقى لنهر النيل، مما أدى إلى سقوط بعض من المواطنين والدراجات البخارية فى النيل قبل أن ينقذهم الأهالي.

وتلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بلاغا، يفيد فتح الباب الخاص بمعدية أشمنت بشكل مفاجئ أثناء تحركها من الجانب الغربى إلى الجانب الشرقى لنهر النيل.

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف، والوحدة المحلية لمركز ناصر إلى محل الواقعة لمتابعة البلاغ.



استخراج أحد الدراجات البخارية



استخراج الدراجات البخارية



تجمع الأهالي على المعدية

تجمع الأهالي عند المعدية



