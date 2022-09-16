ودعا الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال كلمته بالمؤتمر السابع لزعماء الأديان، المقام فى كازاخستان، قادة وزعماء الأديان حول العالم، بضرورة التعاون الجاد، لتجاوز التحديات والعقبات الاجتماعية التى سببها هذا الوباء، مؤكدا أن دور المؤسسات الدينية فى العالم، يجب ألا يقف عند حدود الإشراف على أداء الشعائر، وإلقاء العظات وفقط، بل يجب أن يمتد ليشمل المشاركة الجادة فى معالجة كل ما يصيب المجتمعات من مشكلات.
وأكد عياد ضرورة أن تكون المؤسسات الدينية على قدر المسؤولية فى صياغة الاجتهادات والأحكام الفقهية التى تتناسب ومستجدات الواقع، من أجل بناء تنمية اجتماعية سليمة، لافتا إلى الجهود المتميزة التى بذلها الأزهر الشريف خلال جائحة كورونا، من خلال تجديد الأحكام الفقهية المستجدة التى سببتها تلك الجائحة، بداية من صياغة الفتاوى الخاصة بالعزل والحجر الصحى، مرورا بالفتاوى الخاصة بالأمصال واللقاحات، حتى تغسيل وتكفين موتى المصابين بكورونا، بما يضمن تحقيق الأمن والسلامة، بما يتوافق ومخرجات منظمة الصحة العالمية.
وطالب الأمين العام لمجمع البحوث بتأسيس لجنة من قادة وزعماء الأديان، لبحث سبل تعزيز ودعم البعد الأخلاقى والإنسانى فى الإعلام والصحة والتعليم والسياسة والاقتصاد والأمن، لضمان تحقيق تنمية اجتماعية عادلة بلا تمييز، كما طالب قادة وزعماء الأديان فى العالم بتبنى خطط عملية جادة وجديدة، تهدف إلى تحقيق التنمية الروحية والاجتماعية فى العالم، فى الفترة بعد جائحة كورونا.
وشدد الدكتور نظير عياد، على ضرورة تكاتف جهود زعماء وقادة الأديان لوضع خطط عمل لمناهضة الأفكار الطائفية والعنصرية والتمييز، مؤكدا ضرورة إجراء تعاون عملى وجاد بين قادة وزعماء الأديان للعمل على إصدار تشريعات وقوانين دولية؛ للحد من ظاهرة التقلبات المناخية التى قد تقف حائلا ضد كل سبل التنمية المنشودة.
وفى ختام كلمته، وجه عياد الدعوة لقادة وزعماء الأديان فى العالم إلى تجاوز كافة الصراعات الجدلية، مؤكدا ضرورة تبنى خطاب واحد يعزز قيم المحبة والرحمة والسلام، ويؤكد ضرورة مناهضة الأفكار الشاذة كل ذلك فى سبيل نهضة اجتماعية وروحية جديدة تنهض بالإنسان والحياة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمين البحوث الإسلامية يدعو زعماء الأديان لتبنى خطاب يعزز المحبة والسلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.