نشاط الرئيس فى أسبوع.. زيارة الدوحة وتوجيهات بدعم الطاقة المتجددة

جدة - نرمين السيد - مطلع الأسبوع الماضى، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، تارييه بيلسكوج الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب السفيرة هيلدا كليمتسدال السفيرة النرويجية بالقاهرة، والسيد محمد عامر المدير العام الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "سكاتك".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول التباحث حول التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإقامة مشروع لإنتاج طاقة كهربائية بمقدار 3 جيجاوات من طاقة الرياح، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة.

وأكد الرئيس اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجى نظراً للخبرة العريضة التى يتمتع بها فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً فى ظل توافر الإرادة السياسية والتنفيذية، حيث يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها، استغلالاً لثروات مصر من مصادر الطاقة المتجددة من رياح وشمس.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أندرو فورست رئيس شركة FFI الأسترالية للطاقة، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب معتز قنديل المدير العام الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشركة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين الشركة الأسترالية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بما فيها مشروع إنتاج طاقة كهربائية بمقدار 9,2 جيجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين الصناعات ذات الصلة بتوليد الكهرباء من الشمس والرياح كالألواح الشمسية وتوربينات الهواء.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين فى المؤتمر السادس الذى تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونوابه المستشار الدكتور محمد النجار، والمستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز، والمستشار الدكتور طارق شبل.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكداً حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية فى المجتمعات الإفريقية، وذلك فى إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها.

وأكد الرئيس أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة فى ضوء التحديات التى تواجهها الدول الإفريقية، خاصةً ما يتعلق بحقوق المواطنة، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، وحماية الهوية الثقافية، وحقوق الشعوب فى مواردها الطبيعية المشتركة، وجهود التنمية الاقتصادية.

وشدد الرئيس على أهمية الوعى الشعبى لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدى بفعالية للتحديات التى تهدد كيانها، وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس دينى أو عرقى أو طائفى، فضلاً عن صون أمنها واستقرارها.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ خلال الأسبوع الماضى ـ مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وقد وجه الرئيس بتخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج "أشبال مصر الرقمية"، وذلك لتعزيز التنمية البشرية وبناء القدرات للنابغين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وعرض الدكتور عمرو طلعت سير العملية الدراسية بـ"جامعة مصر المعلوماتية"، إلى جانب الموقف التنفيذى لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من إنشاء المدينة على أعلى مستوى تكنولوجى، فضلاً التوسع فى إنشاء مراكز "إبداع مصر الرقمية" لإتاحة أنشطة التدريب ورعاية الإبداع وريادة الأعمال فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى، زيارة رسمية إلى مدينة الدوحة استمرت لمدة يومين، وتعد الأولى من نوعها لسيادته إلى دولة قطر، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إلى الرئيس من الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الزيارة تأتى تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك على جميع الأصعدة.

وبحث الرئيس، خلال الزيارة مع أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى.

ولدى وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مطار حمد الدولى بالعاصمة القطرية الدوحة، كان فى استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر.

خلال الزيارة التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك فى مقر إقامته بالدوحة، وبمشاركة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانى وزير التجارة والصناعة القطرى، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى رئيس مجلس إدارة الرابطة، وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء الذى يجسد روح التعاون الأخوى بين مصر ودولة قطر، مؤكداً حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى البلدين الشقيقين، وذلك فى إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

على هامش الزيارة التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الديوان الأميرى بالعاصمة القطرية الدوحة، مع الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، وأقيمت له مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وسمو الأمير تميم بن حمد عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث رحب الأمير تميم بن حمد بالزيارة التاريخية لشقيقه الرئيس فى قطر فى أول زيارة رسمية له إلى الدوحة، والتى تأتى تتويجاً لمسار التميز الأخير فى العلاقات بين الجانبين المصرى والقطرى، مشيداً بالروابط الأخوية التى تجمع بين البلدين الشقيقين، ومعرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربى والخليجى على كافة الأصعدة، مع التأكيد على حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائى بين الجانبين فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية فى مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

وثمن الأمير تميم بن حمد الدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل العربى المُشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذى يعد نموذجاً يحتذى به فى الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية فى الوطن العربى.

وشهد الرئيس وأمير دولة قطر، التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادى للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة تفاهم فى مجال الشئون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون فى مجال الموانئ بين مصر وقطر.

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لقطر الشقيقة.

وفى لقاء صحفى مع وكالة الأنباء القطرية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، "أن القمة العربية القادمة بالجزائر تنعقد فى وقت حساس تمر به الأمة العربية، التى تشهد العديد من الأزمات والتوترات مشددا على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم فى منطقتنا العربية، فى مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضى الدول، وعدم التعامل تحت أى شكل من الأشكال مع التنظيمات الإرهابية والميلشيات المسلحة، وفى المقابل دعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية، وكذلك تعزيز سلطة المؤسسات المركزية لعدم ترك أية مساحة أو فراغ لأى قوى خارج هذا الإطار للعبث بمقدرات الدول العربية وشعوبها وغلق الباب أمام أى تدخلال الخارجية، إلى جانب التمسك بمبدأ المواطنة كعنصر أساسى للحفاظ على السلام المجتمعى تلك هى مبادئ عامة تتمحور حولها كافة مشاكل المنطقة العربية، وهذا هو الإطار الذى نتطلع للتعاون من خلاله مع الأخوة والأشقاء العرب خلال القمة القادمة".