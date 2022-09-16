حياة كريمة.. قافلة طبية تكشف على 1360 مواطنا فى دمياط

جدة - نرمين السيد - وقال وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد - فى تصريح اليوم الجمعة - إن القافلة ضمت عدة تخصصات طبية فى جميع المجالات ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، مضيفا أنه تم تحويل 20 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد حالتين، فضلا عن إجراء 527 تحليلا والكشف بالأشعة لعدد 28 حالة.
وأوضح أن القافلة تأتى ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعا بقرى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
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