الصحف تبرز جهود مصر لإنجاح مؤتمر المناخ وخطط تنمية الساحل الشمالى

جدة - نرمين السيد - كما سلطت الصحف الضوء على اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمتابعة الموقف التنفيذى لتنمية الساحل الشمالى، وإنشاء مدن عمرانية حضارية مُخططة، تُسهم فى استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرصٍ مختلفة للاستثمار.

وفى الشأن العسكرى، تابعت الصحف وقائع التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى (كليوباترا 2022)، والذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية.

واهتمت الصحف - كذلك - بدعوة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى ختام المؤتمر السابع لزعماء الأديان فى كازاخستان، إلى ضرورة توجيه النشاط الدينى فى الأديان المختلفة إلى الاتجاه الإنسانى، بدلا من توجيهه صوب الصراع بين الأديان والمتدينين، بالإضافة إلى جمع المعانى الإنسانية السامية العامة فى كل دين، وإذاعتها بمختلف الوسائل فى مختلف اللغات.

وفى التفاصيل، أوردت صحيفة (الأهرام) تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أهمية تطوير منظومة إدارة المياه، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوظيف الإمكانات الفنية والإدارية؛ لتحسين عملية إدارة المياه فى الدولة المصرية لضمان وصول المياه للمنتفعين وتعظيم العائد من المياه، تحقيقا لمستهدفات الدولة فى إنجاز المشروعات القومية الكبرى وفقا للتكليفات الرئاسية فى هذا الشأن، خاصة ما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلك طبقاً للبرامج الزمنية المخطط لها.

وذكرت الصحيفة أن ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، أمس، الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

ونشرت الصحيفة أن الوزير استعرض - خلال اللقاء - عددا من ملفات العمل بالوزارة، والتى تضمنت الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، كما تم إلقاء الضوء على المشروعات التى تنفذها الوزارة خلال المرحلة الحالية، إلى جانب متابعة أعمال الحماية من أخطار السيول للفترة المقبلة.

وفى سياق حكومى آخر، نسبت صحيفة (الأهرام) عن مدبولى تأكيده أهمية المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها بهدف تنمية الساحل الشمالى، وإنشاء مدن عمرانية حضارية مُخططة، تُسهم فى استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرصٍ مختلفة للاستثمار، هذا إلى جانب الهدف الأهم المُتمثل فى توفير مئات الآلاف من فرص العمل، مؤكدًا أن ما تحقق فى تلك المنطقة خلال الفترة القصيرة الماضية يُعد إنجازًا بكل المقاييس، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة فى تنفيذ المخططات التنموية المختلفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده مدبولى، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لتنمية الساحل الشمالى.

وتحت عنوان (رؤية الرئاسة المصرية لقمة شرم الشيخ التنفيذ الفعال والسريع لتعهدات المناخ)، كتبت صحيفة (الأخبار) أنه عقد فى بيروت، المنتدى الإقليمى العربى بشأن تمويل العمل المناخى وأهداف التنمية المستدامة وذلك بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهو المنتدى الإقليمى الرابع ضمن تحضيرات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة (COP 27) الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر الثانى. المقبل.

وذكرت الصحيفة أنه شارك فى الجلسة الافتتاحية الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى (COP 27) والمبعوث الخاص لتمويل خطة عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، ورولا دشتى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا وعدد من المسئولين وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع الإنمائى الدولى.

ونقلت الصحيفة عن سامح شكرى وزير الخارجية المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ (COP 27) القول إن رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر تتمثل فى ضرورة التركيز على التنفيذ الفعال والسريع لتعهدات المناخ وتحويل تلك التعهدات لى مبادرات تنفيذية على أرض الواقع.

وأشارت (الأخبار) إلى أن شكرى شدد - خلال كلمته المسجلة عبر الفيديو - على ضرورة تحويل الالتزامات والاتفاقيات إلى مبادرات حقيقية عبر شركات تصنع قصص نجاح فى على التعامل مع التغير المناخى.

عسكريا، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى افتتح أعمال رفع كفاءة وتطوير المستشفى العسكرى العام للعائلات بغمرة بعد تطويره وفقا لأحدث النظم الطبية العاملية، وذلك برفقة الفريق أسامة عسكر رئيس أركـان حرب القوات المسلحة.

وذكرت الصحيفة أن اللواء أ.ح. أحمد الصيفى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ألقى كلمة أشار خلالها إلى الدعم الكامل والتوجيهات المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة، والتى كان لها أكبر الأثر فى تحويل رفع الكفاءة والتطوير والتحديث إلى واقع ملموس بمستشفيات الـقـوات المسلحة امتد إلى جميع الجوانب الطبية والإدارية للمستشفيات، مشيرًا إلى مدى الجاهزية والاستعداد العالى لجميع إدارات هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتنفيذ جميع المهام التى توكل إليها.

وفى سياق التدريبات العسكرية التى تجريها القوات المسلحة، وتحت عنوان (انطلاق التدريب البحرى المصرى الفرنسى "كليوباترا 2022 ")، أفادت صحيفة (الأخبار) بانطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى (كليوباترا- 2022) والذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرقاطة طراز جوويند سجم (المعز) وعددا من عناصر القوات الخاصة، وصلت إلى ميناء طولون بفرنسا، للمشاركة فى التدريب الذى يعد من أقوى وأكبر التدريبات البحرية المشتركة التى تنفذها مصر وفرنسا.

وأضافت (الأخبار) أن الأنشطة التدريبية بدأت بعقد مؤتمرات التنسيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنفيذ إجراءات اختبار المعدات استعدادا لتنفيذ تدريبات ما قبل الإبحار، كما يهدف التدريب إلى صقل مهارة العناصر المشاركة فى تنفيذ وإدارة العمليات البحرية المشتركة البحرية للمشاركة فى التدريب، الذى يعد من أقوى وفقاً لأساليب ومنظومات القتال البحرى الحديثة.

وفى صدر صفحتها الأولى، كتبت صحيفة (المصرى اليوم) - تحت عنوان (بدء صرف دعم "تكافل وكرامة" للأسر الجديدة المستفيدة) - أن وزارة التضامن الاجتماعى بدأت، أمس، صرف الدعم النقدى «تكافل» يشـمـل حاملى بطاقات "ميزة" البنكية وأصحاب البطاقات الذكية التى يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.

ونقلت الصحيفة إشارة وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج إلى إضافة مليون أسرة جديدة للمستفيدين من البرنامج، ليبلغ الـعـدد الإجـمـالـى 5.1 مليون أسرة.

ونشرت (المصرى اليوم) أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد؛ لمتابعة عملية صرف المساعدات، وقررت أن يتم الصرف على مدار الشهر كاملا للمستفيدين من أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة التكدسات وتـقـلـيـل التزاحم.

وفى الشأن الدينى، نشرت صحيفة (الأهرام) أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ثمن القرارات والتوصيات التى خرج بها المؤتمر السابع لزعماء الأديان فى كازاخستان، مؤكدا أنها تمس الكثير من المشكلات التى يئن منها المجتمع الدولى، نتيجة صمت العالم المتحضر، ولامبالاته بما يلحق الفقراء والبائسين، مشددا على أن رسالة الأديان لن تبلغ هدفها ما لم تتحد، وما لم يتحد أهلها، وما لم يكونوا قوة تعمل على تنقية الشعور الدينى من الضغائن والأحقاد.

وذكرت الصحيفة أن الإمام الأكبر دعا - فى ختام المؤتمر أمس - إلى ضرورة توجيه النشاط الدينى فى الأديان المختلفة إلى الاتجاه الإنسانى، بدلا من توجيهه صوب الصراع بين الأديان والمتدينين، بالإضافة إلى جمع المعانى الإنسانية السامية العامة فى كل دين، وإذاعتها بمختلف الوسائل فى مختلف اللغات، منبها إلى ضرورة الاعتماد فى نشر هذه المعـانى العامة، على أسـاس عقلى محـض، وحب للحقيقة، مع تجنب الاعتماد على وسائل غير بريئة فى توجيه الاعتقـاد أو الإغـراء به.