انخفاض حرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، انخفاضا فى الحرارة اليوم الجمعة، ليسود طقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وكشفت الهيئة -فى بيان- أن اليوم يشهد نشاطا للرياح ليلا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة. كما يشهد اليوم، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة والصغرى 23، ومطروح العظمى 28 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26.

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