أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022

جدة - نرمين السيد - بيروت

تشارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى فى المنتدى الإقليمى العربى بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخى وأهداف التنمية المستدامة، والذى تستضيفه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا الإسكوا فى العاصمة البنانية "بيروت"، ويعقد بشأن تمويل العمل المناخى استعدادا لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة COP 27 والذى سينعقد بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.

بيروت

يعقد مجلس النواب اللبنانى برئاسة نبيه برى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجارى.

برلين

تعقد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، جلسة مباحثات مع رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، وذلك بمقر وزارة الخارجية الألمانية، ومن المقرر أن تلتقى نانسى بيلوسى بالمستشار الألمانى أولاف شولتس فى مباحثات بمقر المستشارية الألمانية، ويبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا المطروحة على الساحة الدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب الروسية - الأوكرانية وقضايا الطاقة والقضايا الاقتصادية.

سول

تعقد مباحثات بين كبير المشرعين الصينيين "لى تشان سو" والرئيس الكورى الجنوبى "يون سيول-يول" ورئيس الجمعية الوطنية "كيم جين-بيو"، وسط التكهنات بأنه قد يناقش إمكانية زيارة الرئيس الصينى "شى جين بينج" لكوريا الجنوبية.

سمرقند

يعقد اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاى للتعاون.

القاهرة

يقام فى مركز الهناجر للفنون فى تمام الثامنة مساءً، حفل ختام مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما، فى دورته الخامسة، والذى يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، بحضور المخرج الدكتور أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان وكوكبة من النجوم من بينهم الفنان القدير لطفى لبيب، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والنجمة لقاء الخميسى ونخبة من المسرحيين المصريين والعرب، كما تختتم بمسرح الهناجر، ورشة "الإضاءة " لمصمم الإضاءة الفنان أبوبكر الشريف، التى أقيمت ضمن فعاليات المهرجان.

الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلاً فنيًا للفنان على الهلباوى، وفرقته الموسيقية، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.