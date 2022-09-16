جدة - نرمين السيد - موضوع خطبة الجمعة اليوم

وقالت الأوقاف، على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت إنه تقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم عن "حقوق ذوي الأرحام في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة".

ونشرت الأوقاف نص خطبة الجمعة اليوم على موقعها الإلكترونى، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بوقت الخطبة من ناحية وموضوعها من ناحية أخرى، واثقة فى سعة صدرهم وسعة أفقهم.

موضوع خطبة الجمعة

ويأتى موضوع خطبة اليوم ليؤكد على أهمية صلة الأرحام وحسن معاملة ذوى القربى والتى طالما حث عليها القرآن الكريم، فى عدة آيات ومنها قوله تعالى: "وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك فى الكتاب مسطورا"، وقال تعالى: "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم.. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم".

طالع موقع وزارة الأوقاف من هنا

وعلى صعيد آخر، شدد الحبيب المصطفى على أهمية صلة الأرحام، مؤكدا أنها الطريق إلى الجنة، حيث قال: "أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام".