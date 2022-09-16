طقس الجمعة.. الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

ولفتت إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مشيرة إلى وجود نشاط لـ الرياح ليلًا على بعض المناطق؛ الأمر الذى يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 31 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 أكتوبر 32 22

بنهــــا 31 23

دمنهور 30 23

كفر الشيخ 30 23

المنصورة 31 22

دمياط 28 24

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 31 23

السويس 32 24

الزقازيق 32 24

شبين الكوم 31 23

طنطا 30 23

شلاتين 36 26

الإسكندرية 29 23

العلمين الجديدة 29 22

وادى النطرون 30 22

مطروح 28 23

السلوم 28 22

سيوة 31 20

العريش 29 21

رفح 29 20

الطور 33 25

كاترين 29 19

رأس سدر 33 23

نخل 31 15

طابا 32 23

نويبع 35 25

حلايب 34 26

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 33 25

الفيوم 32 20

بنى سويف 32 21

المنيا 33 20

أسيوط 33 20

سوهاج 36 23

قنا 36 24

الأقصر 37 25

أسوان 38 26

الوادى الجديد 39 25

أبوسمبل 39 22

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 33 25