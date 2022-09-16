حكم صلاة من يعانى من سلسل البول

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك رد على سؤال: شخص يتساقط منه بعض نقاط البول بعد الوضوء وفى الصلاة، ويسأل: هل يعيد الوضوء والصلاة؟ وإذا قرأ القرآن فى غير الصلاة ونزلت هذه النقط هل يكمل القراءة؟".

وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "الطهارة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فلو خرج البول ولو قطرة واحدة فى حالة الشخص السليم انتقض الوضوء؛ لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ".. رواه البخارى".

وأضافت: "لكن إذا كان الشخص مريضًا، والبول ينزل منه دون ضابط لتحكمه؛ فعليه أن يتوضأ مرة واحدة، ولا يلتفت بعد ذلك لما يتقاطر منه من البول من غير تحكم، وتعتبر صلاته وقراءته صحيحة مع قيام هذا العذر، وذلك حتى ينتقض وضوءُه بشيء آخر غير هذا العذر".