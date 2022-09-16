نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح مشروع سكن لكل المصريين 3 في 25 محافظة تعرف على كافة شروط الحجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الحكومة عن جاهزيتها لطرح المجموعة الثالثة من مشروع سكن لكل المصريين، وذلك في كافة المحافظات وتضم 25 محافظة، وأكد الدكتور وزير الإسكان عاصم الجزار عن فتح باب الحجز للوحدات السكنية الجديدة والبدء في تشطيبها، ويعتبر القائم على مشروع سكن لكل المصريين ومبادرة البنك المركزي المصري الذي بدأت في عام 2021 بعائد 3% وذلك لمدة 30 عاما هو الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بغرض توفير سكن لفئة متوسطي الدخل ومنخفضي الدخل أيضا والشباب الأعزب.

ما هي المحافظات التي تضم مشروع سكن لكل المصريين 3

أعلنت وزارة الإسكان أن عدد المحافظات التي تضم المشروع الخاص بالوحدات السكنية نحن 25 محافظة، وهما كالآتي:

محافظة الأقصر.

محافظة القليوبية.

الفيوم والفيوم الجديدة.

كذلك أيضًا كفر الشيخ.

محافظة مرسى مطروح.

وأيضًا البحيرة.

محافظة أسيوط

محافظة المنوفية.

الإسماعيلية.

سوهاج.

مدينة أخميم الجديدة.

الشرقية.

محافظة السويس.

بني سويف.

محافظة الغربية.

دمياط.

أسوان.

محافظة الدقهلية.

محافظة شمال سيناء.

قنا.

محافظة المنيا والمنيا الجديدة.

والعديد من المحافظات التي تشمل المدن مثل أكتوبر ودمهنور.

متى سيكون موعد طرح الشقق السكنية مشروع سكن لكل المصريين 3

قامت الحكومة المصرية بتحديد موعد لطرح كراسات شروط السكن، حيث ستبدأ الأحد 25 من شهر سبتمبر حتى يوم السبت 1 من شهر أكتوبر، وذلك سيكون الموعد الخاص بكراسات شروط للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، لما بالنسبة لكافة المواطنين سيكون الموعد لهم بداية من اليوم الثاني من شهر أكتوبر حتى يوم الخميس من 27 أكتوبر لهذا العام.

شروط الحجز في الوحدات السكنية الجديدة

ما هي التفاصيل الخاصة بفتح باب الحجز وسداد المقدم للحصول على شقة في مشروع سكن لكل المصريين 3 وأيضا سعرها جاءت القواعد الخاصة للتقديم في مشروع سكن لكل المصريين 3 كالتالي:

بالنسبة لمحدودي الدخل أي منخفض الدخل سيتم دفع نحو 10% مقدما للحصول على شقة داخل مجموعة الإسكاو الجديدة.

أما لمتوسطي الدخل، ستكون نسبة المقدم 15%.

مع ضمان الفائدة التي تم طرحها منذ البداية وهي 3% لمدة 30 عاما تبعا للبنك المصري المركزي.

تتراوح سعر الشقة في المشروع ما بين 109 ألف جنيه إلى 310 آلاف جنيه، لذا ستكون نسبة المقدم تتراوح ما بين 20:15 ألف جنيه.

كيفية الاستعلام عن الوحدات السكنية

حتى تستطيع أن تحصل على كافة المعلومات وفهمها جيدا قبل التقديم للحصول على وحدات سكنية، إليكم التفاصيل: