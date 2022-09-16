تعرف على القائمة المحلية للنادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 سبتمبر 2022 12:34 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائمة الفريق الأول المحلية استعدادا للموسم الجديد، حيث من المقرر أن تنطلق بطولة الدورى المصرى الممتاز 16 أكتوبر المقبل لموسم 2022 / 2023.وجاءت قائمة الأهلي المحلية كالتالي:

وشهدت قائمة الأهلي المحلية تواجد محمد كهربا الذي تم استبعاده من القائمة الإفريقية، بالإضافة لتواجد محمد الشناوي وبرونو سافيو وشادي حسين ومحمد مغربي.

ويحق للنادي الأهلي الاستعانة بعدد من لاعبي فرق الشباب الذين لم يتم ذكرهم في قائمة الفريق الأول، ومن بينهم محمد أشرف والوافد الجديد مصطفى سعد.

يُذكر أن النادي الأهلي الذي يقوده المدرب السويسري الجديد مارسيل كولر، يسعى للتتويج بالدوري العام في الموسم المقبل، بعد خسارة اللقب مرتين على التوالي لأول مرة منذ حوالي 20 عامًا.