يوم 5 أكتوبر.. توجيه للمدارس بتخصيص كلمة الصباح عن انتصارات 1973

جدة - نرمين السيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على المديريات التعليمية، بشأن تخصيص كلمة الصباح فى الإذاعة المدرسية فى طابور المدرسة، وكذلك الفترة الأولى، يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022، للتحدث عن انتصارات أكتوبر 1973، وفضل الشهادة ودور أبطال القوات المسلحة.





ووجهت الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، مديرى المديريات التعليمية، بتعميم هذا الخطاب على جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، ومتابعة تنفيذ ما ورد فيه. وينطلق العام الدراسى الجديد 2022/ 2023، يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، بالنسبة للمدارس الرسمية والمدارس الخاة على مستوى الجمهورية، بينما يبدأ العام فى المدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة، يوم الأحد المقبل الموافق 18 سبتمبر 2022. جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر، هو أول أيام الإجازات الرسمية بالعام الدراسى الجديد، احتفالا بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر 1973.

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