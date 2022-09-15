الأهلي يقييد كهربا في القائمة المحلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 11:36 مساءً - أعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه تم قيد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول في القائمة المحلية الخاصة بالمارد الأحمر، التي ستخوض المنافسات المحلية في الموسم المقبل.

وأكد مسئولو النادي الأهلي، قد قرروا استبعاد محمود عبد المنعم كهربا وصلاح محسن، ثنائي الفريق الأول من القائمة الإفريقية التي سيخوض بها المارد الأحمر غمار منافسات دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة"موقف كهربا بعد استبعاده من القائمة الإفريقية ؟ كهربا تم قيده في القائمة المحلية للأهلي".

يُذكر أنه من الممكن قيد محمود كهربا في القائمة المحلية والإفريقية للنادي الأهلي، لكنه لا يمكن له المشاركة في المباريات، إلا عند سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.

ومن المنتظر أن يبدأ فريق الأهلي موسمه الجديد بمواجهة أحد فريقي الجيش الرواندي أو الاتحاد المنستيري التونسي خلال شهر أكتوبر المقبل، لحساب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.