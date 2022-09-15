ختام فعاليات المؤتمر الإقليمى لتصميم وتخطيط المطارات بالغردقة

جدة - نرمين السيد - اختتمت، اليوم، أعمال المؤتمر الإقليمى لتصميم وتخطيط المطارات الذى نظمته المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو" بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى تحت رعاية وزارة الطيران المدنى ممثلة فى الشركة المصرية للمطارات بمدينة الغردقة، والذى استمر لمدة 3 أيام بمشاركة ممثلى عدد من الدول العربية والإفريقية والمنظمات المعنية بشؤون الطيران من بينها المجلس الدولى للمطارات "ACI"، والاتحاد الدولى للنقل الجوى "IATA"، والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكونترول" وشركة بوينج لصناعة الطائرات.





وناقش المؤتمر سبل تحقيق أقصى استفادة ممكنة لعناصر تصميم وتخطيط وتشغيل المطارات ورفع كفاءة العاملين بها بما يسهم فى تطوير منظومة الطيران المدنى وتدعيم الخطط المستقبلية للتخطيط العمرانى والتنمية المستدامة.

وشهدت جلسات المؤتمر تبادلًا للرؤى والخبرات بين الدول المشاركة، حيث قدم الوفد المصرى عرضًا توضيحيًا عن مطارى الغردقة وبرج العرب كنموذجين ناجحين لتخطيط وتطوير المطارات المصرية، حيث يتم حاليا إنشاء مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا"، والذى يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الطيران المدنى نحو التحول للمطارات الصديقة للبيئة من خلال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل التلوث البيئى وفقا لأهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية 2030.

كما تم استعراض التخطيط وأعمال التطوير الحالية التى تتم فى مطار الغردقة لمبانى الركاب ومواقف انتظار الطائرات، والممرات بالإضافة إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للركاب وإجراءات تسهيل الحركة فى جميع مراحل السفر بداية من دخول المطار وصولًا إلى الصعود على الطائرة.

وفى نفس السياق، قامت بعض الدول المشاركة بتقديم عروض توضيحية عن التجارب المستفادة لأعمال تصميم وتخطيط المطارات وتطويرها، واستعرض وفد المملكة العربية السعودية تجربة تطوير مطار " أبها" الدولى، كما عرض وفد دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة تطوير مطار "دبى" الدولى.

كما ناقشت الجلسات الخطط الحديثة المطلوب من كل دولة تفعيلها فى مجال تصميم وتخطيط المطارات اعتبارا من 2024، ويعد هذا المؤتمر أحد الخطوات الأساسية لتفعيل المتطلبات الواردة بالملحق رقم 14 الجزء الأول الصادر عن المنظمة الدولية للطيران المدنى الخاص بتصميم وتخطيط المطارات.

وفى ختام أعمال المؤتمر، أعربت وفود الدول والمنظمات المشاركة عن شكرهم وتقديرهم لجمهورية مصر العربية على استضافة المؤتمر حيث أشادوا بالتنظيم المتميز وحفاوة الاستقبال منذ وصولهم مدينة الغردقة أحد أهم المدن السياحية المصرية.