المنتخب الأولمبي يؤدى تدريبه الأول تحت قيادة ميكالي.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 10:30 مساءً - أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريبه الأول فى معسكره الجاري بالإسكندرية تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني، فى إطار استعداده لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2024.

فى البداية قام البرازيلى ليوناردو مدرب الأحمال بإجراء عملية التسخين للاعبين، وبعد ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، مجموعة قادها ميكالى، وأخرى قادها البرازيلى تياجو المدرب العام، وثالثة قادها وائل رياض المدرب المساعد، فيما تولى عصام الحضري تدريبات حراس المرمى.

وضمت قائمة المنتخب 28 لاعبا هم: حمزه علاء "الأهلي" وعلى الجابري "سيراميكا كليوباترا" وعلى نادر "الخور القطري" أحمد نادر السيد "فيزيلا البرتغالى" فى حراسة المرمي.. وأحمد سيد غريب ومحمد أشرف ورأيت خليل ومحمد مغربي "الأهلي"، ومحمد طارق وأحمد عيد "الزمالك"، وعبد الله عادل وزياد كمال "إنبي"، ووليد فرج ومصطفي ميسى وعربي بدر "سيراميكا كليوباترا"، ومحمود صابر وعماد ميهوب "بيراميدز"، وأسامة الجزار وزياد فرج وإسلام المزين "المصري البورسعيدي"، ومحمد شحاتة "طلائع الجيش"، وكريم عبد الحميد "وادى دجلة"، وعبد الغني محمد "الاتحاد السكندري"، وعبد الرحمن أجويرو "غزل المحلة"، وعلى زعزع "الجونة"، وهشام شعبان "فيوتشر"، وإياد العسقلاني "الإسماعيلي".

وكان المنتخب الأولمبي قد خاض معسكره الأول تحت قيادة ميكالى من 2 إلى 8 سبتمبر الجاري بالإسكندرية ويعتبر هذا هو المعسكر الثاني للمنتخب الذى ينتظر الفائز من بتسوانا وإيسواتني فى الدور الثاني للتصفيات، بعدما جنبته القرعة خوض الدور الأول.