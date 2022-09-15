افتتاح معرض كتاب مستشارى النيابة الإدارية (صور)

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قال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمى باسم نادى مستشارى النيابة الادارية، إن افتتاح المعرض جاء بمناسبة قرب بدء العام القضائى، وفى سبيل سعى نادى مستشارى النيابة الإدارية، لتوفير مكتبة قانونية وثقافية تليق بحجم الرسالة العظيمة التى يؤديها أعضاء النيابة الإدارية.
ويقدم المعرض خلالها تخفيضات مميزة على الكتب القانونية والثقافية علمًا بأن أقسام المعرض ستكون فى شرف استقبال الزوار من أعضاء الهيئات القضائية وأسرهم من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع، مع الالتزام الكامل بالاحتياطات والتدابير اللازمة للتباعد الاجتماعى حفاظًا على صحة وسلامة مرتادى المعرض.
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