قرار جمهورى بتعيين أسامة سعد أمينا عاما لمجلس الوزراء (مستند)

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر بتاريخ اليوم، قرار رئيس الجمهورية الذى جاء فى مادته الأولى: يعين السيد أسامة أحمد سعد، أمينا عاما لمجلس الوزراء، بدرجة نائب وزير، لمدة عام اعتبارا من 15 سبتمبر 2022. وجاء فى المادة الثانية: ينشر القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

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