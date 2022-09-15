التعليم لطلاب ومعلمى المرحلة الثانوية: سددوا قسط التأمين على التابلت

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب ومعلمى المرحلة الثانوية، بسداد أقساط التأمين على أجهزة التابلت، بمكاتب البريد المصرى، وذلك حرصا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة، فى حالة الفقد أو التلف الكلى أو الجزئى.





وقالت الوزارة، فى توجيه عممته على جميع المديريات التعليمية، أنه يتوجب على طلاب الصف الأول الثانوى، سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى، وطلاب الصف الصف الثانى، يسددون قسط السنة التأمينية الثانية، كما يسدد طلاب الصف الثالث الثانوى قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة.

وتبلغ قيمة قسط التأمين على أجهزة التابلت: 100 جنيه كل سنة، وبعد انتهاء الأعوام الثلاثة بالمرحلة الثانوية، يصبح جهاز التابلت ملكا للطالب.

وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة مستمرة فى دمج أجهزة التابلت فى العملية التعليمية بالمرحلة الثانوية، فمن خلاله يتمكن الطلاب من الوصول إلى مصادر المعرفة الرقمية على بنك المعرفة ومنصات التعلم المختلفة، كما سيتم تنظيم 6 اختبارا شهرية قصيرة إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت، على مدار العام الدراسى، لتدريب الطلاب على نظام التقييم الجديد القائم على قياس مهارات الفهم بدلا من الحفظ والتلقين.

ويتسلم طلاب الصف الأول الثانوى، أجهزة التابلت، خلال العام الدراسى الجديد، مجانا، ويستفيدون منه خلال السنوات الثلاثة للمرحلة الثانوية.

وينطلق العام الدراسى 2022/ 2023، يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل.