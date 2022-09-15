تريزيجية يصنع ويسجل فى انتصار طرابزون ضد سرفينا زفيزدا في الدوري الأوروبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 09:30 مساءً - قاد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه فريقه التركي طاربزون لتحقيق فوزاً مستحقاً على حساب سرفينا زفيزدا بطل صربيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب "شينول جونيش" ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023.

افتتح نادي طرابزون أهداف المباراة في الدقيقة 16 من عمر اللقاء للاعب مارك هامسيك من أسيست النجم المصري محمود حسن تريزيجية الذي وضعها عرضية رائعة لم يجد زميله سوى تسجيلها بالرأس بكل سهولة.

قبل أن يعود تريزيجيه ليتألق مجدداً ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 68 من عمر المباراة بتصويبة نارية من داخل منطقة الجزاء، بينما أحرز هدف فريق سرفينا زفيزدا اللاعب فيليكون نيكوليتش في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وتواجد محمود تريزيجيه في التشكيل الأساسي للمباراة بعدما استعان به المدرب في المباراة القارية الهامة التي بحث فيها النادي عن الفوز الأول في الدوري الأوروبي.

وتواجد نادي طرابزون في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وهزيمة وتسجيل 4 أهداف وتلقي مثلهم في الدوري الأوروبي.

بينما تواجد سرفينا زفيزدا في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الرثامنة برصيد صفر من النقاط وتسجيل هدف وحيد وتلقي 3.

ومني طرابزون التركي بهزيمة أمام مضيفه فرينكفاروزي المجري بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس الماضى على ملعب "جروباما أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي موسم 2023 .

وحقق تريزيجيه رقم إيجابي بعد أول 6 جولات من منافسات الدوري التركي كونه اللاعب الأكثر تسديدا في اتجاه المرمى، حيث سدد تريزيجيه 24 تسديدة بمعدل (4) تسديدات في كل مباراة، وبفارق 3 تسديدات عن المغربي يونس بلهندة تسديدة (21) .

وشارك محمود تريزيجيه في 6 مباريات بالدوري التركي الممتاز الموسم الحالي جميعها كان أساسيا سجل خلالها هدفا وصنع آخر واختير في التشكيل المثالي للجولة مرة واحدة أيضا.

ويحتل طرابزون المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة 2 وتسجيل 8 أهداف وتلقي مثلهم.

وانضم تريزيجيه لصفوف طرابزون خلال الميركاتو الصيفى قادما من فريق أستون فيلا الإنجليزي وتوج معه بلقب السوبر التركى.

وجاء تشكيل طرابزون كالتالي..

حراسة المرمى: أوجركان شاكير.

خط الدفاع: إرين مالي، بارترا، دينسويل، سترايجر لارسن.

خط الوسط: سيوبس، هامشيك، باسكيتاس.

خط الهجوم: دجانيني، ماكسي جوميز، تريزيجيه.