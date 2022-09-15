سفارة المكسيك فى القاهرة تحتفل بالعيد الوطنى

جدة - نرمين السيد - احتفلت سفارة المكسيك بالقاهرة، اليوم الخميس، بالعيد الوطنى، وقال السفير خوسيه أوكتابيو إن المكسيك تحتفل اليوم بذكرى مرور 212 عاما على استقلالها، كممثل حر ومسؤول فى المجتمع الدولى، طوال هذه الفترة كانت تتفاعل المكسيك مع العالم بفخر الحضارة القديمة وروح التحضر الحديث.





وأشار تريب إلى أن هذا اليوم يعد مناسبة ممتازة للاحتفال بالصداقة المكسيكية- المصرية، والتعبير عن امتنانه للسلطات والشعب المصرى على تضامنهم الدائم مع المكسيك، كما يقدر الدعم الدائم والمستمر للشركات الأعضاء لمجلس الأعمال المصرى- المكسيكى. وأوضح السفير المكسيكى، أن مصر والمكسيك لهما ركيزة ثقافية وحضارة كبيرة، لذلك تحتل الثقافة دورا كبيرا فيالتعاون الثنائى بين البلدين، مضيفا أنه خلال الخمس أعوام الماضية تعاونت مصر والمكسيك فى الجانب الثقافى بشكل لافت. وأقامت السفارة حوالى 40 فعالية ثقافية فى القاهرة والإسكندرية، بمشاركة الجانب المصرى، بينهم الكثير من المبادرات فى الأدب والرقص والموسيقى والسينما والمسرح والتصوير الفوتوغرافى والكاريكاتير.

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