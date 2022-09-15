البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة مارجرجس بديروط

جدة - نرمين السيد - ولد الأب المتنيح فى الأول من يناير 1969، وسيم كاهنا فى 7 مارس 1997. وأقيمت صلوات تجنيزه بحضور نيافة الأنبا برسوم أسقف الإيبارشية ومجمع كهنتها. وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا برسوم أسقف إيبارشية ديروط وصنبو وللآباء كهنة الإيبارشية، فى نياحة الأب المبارك القس سيرافيم، ويلتمس عزاء سمائيا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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