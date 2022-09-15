محافظ قنا: ملف التنمية الاقتصادية لمحافظات الصعيد على رأس أولويات الدولة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الدوادى، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تضع ملف التنمية الاقتصادية لمحافظات الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الخميس، اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالمحافظة؛ لمناقشة أعمال اللجان الفرعية بالمجلس، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمود العمارى، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا، والدكتور محمود بركة مسؤول التكتلات الاقتصادية والاستثمار ببرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والجمعيات الأهلية ورؤساء الوحدات المحلية. وناقش محافظ قنا - وفقا لبيان - أعمال اللجان الفرعية للمجلس الاقتصادى "التنمية الاقتصادية المحلية – التنمية الصناعية والاستثمار – تنمية التكتلات الاقتصادية – دعم مشاركة المواطنين والمجتمع المدنى"؛ بهدف وضع الخطط الاستثمارية ومناقشة سبل تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة ومساندة المحافظة فى جذب الاستثمارات المحلية والقومية.

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