مطار شرم الشيخ الدولى ينجح فى تجديد اعتماد شهادة الأيزو

جدة - نرمين السيد - نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى الحصول على تجديد اعتماد شهادة الأيزو (9001 - 2015) لمدة عام آخر، وذلك بعد إجراء التفتيشات والمراجعات المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة (SGS) المتخصصة فى تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بضرورة تطبيق أعلى نظم ومعايير الجودة الشاملة بالمقاييس الدولية.

وأوضح بيان وزارة الطيران انه تأتى هذه المراجعة الدورية للتأكيد على استمرارية كفاءة العمل وتحسين الأداء وتقديم أعلى مستويات الخدمة بالمطارات المصرية بما يسهم فى دعم وزيادة الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مدن الجذب السياحى بمصر.

وأعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته بنجاح مطار شرم الشيخ فى تجديد اعتماد شهادة الأيزو، التى تعد مؤشرا إيجابيا نحو تحسين الأداء وفاعلية النظم التى يتم تطبيقها بالمطار وتقديم كافة التسهيلات والخدمات للمسافرين عبر المطارات المصرية، مشيدا بجهود العاملين وتفانيهم وإخلاصهم فى العمل، والتى كان لها الأثر الأكبر فى تحقيق هذا الاجتياز، خاصة فى إطار استعدادات مطار شرم الشيخ الدولى لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى قمة المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا على بذل مزيد من الجهد والعطاء وتطبيق المتطلبات والمعايير الدولية، من أجل الارتقاء بمنظومة المطارات المصرية.

وقد قامت الشركة المانحة بتسليم شهادة الأيزو بحضور الطيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولى والدكتورة أميرة السيد مستشار البيئة وتغير المناخ بوزارة الطيران والمهندس حاتم صبرى مدير عام الجودة بالشركة المصرية للمطارات وفريق عمل قطاع السلامة والجودة بالشركة المصرية للمطارات.