يأتى ذلك فى إطار توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بضرورة تطبيق أعلى نظم ومعايير الجودة الشاملة بالمقاييس الدولية.
وأوضح بيان وزارة الطيران انه تأتى هذه المراجعة الدورية للتأكيد على استمرارية كفاءة العمل وتحسين الأداء وتقديم أعلى مستويات الخدمة بالمطارات المصرية بما يسهم فى دعم وزيادة الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مدن الجذب السياحى بمصر.
وأعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته بنجاح مطار شرم الشيخ فى تجديد اعتماد شهادة الأيزو، التى تعد مؤشرا إيجابيا نحو تحسين الأداء وفاعلية النظم التى يتم تطبيقها بالمطار وتقديم كافة التسهيلات والخدمات للمسافرين عبر المطارات المصرية، مشيدا بجهود العاملين وتفانيهم وإخلاصهم فى العمل، والتى كان لها الأثر الأكبر فى تحقيق هذا الاجتياز، خاصة فى إطار استعدادات مطار شرم الشيخ الدولى لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى قمة المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا على بذل مزيد من الجهد والعطاء وتطبيق المتطلبات والمعايير الدولية، من أجل الارتقاء بمنظومة المطارات المصرية.
وقد قامت الشركة المانحة بتسليم شهادة الأيزو بحضور الطيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولى والدكتورة أميرة السيد مستشار البيئة وتغير المناخ بوزارة الطيران والمهندس حاتم صبرى مدير عام الجودة بالشركة المصرية للمطارات وفريق عمل قطاع السلامة والجودة بالشركة المصرية للمطارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطار شرم الشيخ الدولى ينجح فى تجديد اعتماد شهادة الأيزو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.