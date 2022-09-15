حمدين صباحى يشكر أجهزة ومؤسسات الدولة للأفراج عن سجناء العفو الرئاسى بينهم "هيثم محمدين"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 08:31 مساءً -

توجه السياسى حمدين صباحى، بالشكر لأجهزة ومؤسسات الدولة دورها في الأفراج عن السجناء، الذين شملتهم قرارات العفو الرئاسي، والتي تم الإعلان عنها اليوم الخميس من جانب أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

وقال حمدين صباحى فى منشور على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك": "ألف مبروك الحرية المستحقة لقرابة الاربعين من سجناء الرأي بينهم المناضل الاشتراكي هيثم محمدين.. الف مبروك لأربعين بيت أعتمهم ظلام الظلم وتضيئهم الليلة افراح الحرية.. كل الشكر لكل من سعى وشارك واسهم في القرار من اجهزة ومؤسسات الدولة.. كل التهنئة للأسر الصامدة".

وأعلن النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى عن إخلاء سبيل عدد 46 محبوسا احتياطيا من بينهم هيثم محمدين.

وكانت لجنة العفو الرئاسى أعلنت الأسبوع الماضى خروج 33 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم، الأمر الذى لقى ترحيبا وإشادة واسعة من قبل الأحزاب السياسية الذين أكدوا أن تلك الخطوات تؤكد على الأجواء الإيجابية التى تقوم بها الدولة المصرية فى إطار الحوار الوطني.