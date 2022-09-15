مكتبة الإسكندرية تحصل على الدرع الفضى من يوتيوب

وقد أشاد موقع الـ"يوتيوب" بجهود المكتبة فى التواصل الفعال والمثمر مع الجمهور، وقدرتها على بناء مجتمع ثرى ومتنوع من المتابعين من خلال المحتوى العلمى والثقافى والتعليمى الذى تقدمه لرواد الموقع.
يأتى ذلك تتويجا لإسهامات مكتبة الإسكندرية فى إثراء المحتوى المرئى من خلال إنتاجها المتنوع المذاع على قناتها على اليوتيوب من برامج وأفلام وثائقية.
وكانت إدارة الأستوديو التليفزيونى بقطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية قد طورت رؤية جديدة فى صناعة وإدارة المحتوى المرئى للقناة منذ بدء جائحة كورونا فى عام 2020 بهدف التوسع فى نشر رسالة المكتبة والسعى للوصول إلى عدد أكبر من المتابعين باختلاف اهتماماته وفئاته العمرية، وذلك من خلال التغطية الإعلامية وأعمال التوثيق والتصوير والأرشفة لكافة فعاليات المكتبة وأنشطتها التى أقامتها على الصعيد الرقمى والتى لم تتوقف فى ظل جائحة كورونا، بهدف بناء الذاكرة المرئية للمكتبة وتسويقها إعلاميا وإظهارها بشكل يليق بمكانتها ودورها الثقافى مع بناء علاقات قوية مع الهيئات والمؤسسات المختلفة.
جدير بالذكر أن قناة مكتبة الإسكندرية على "يوتيوب" تحتل المركز الثانى عالميا بين المكتبات بعد مكتبة الكونجرس الأمريكية من حيث عدد المتابعين والفيديوهات، حيث قد بلغ عدد متابعين قناة الـ"يوتيوب" 101 ألف و630 متابعا وعدد الفيديوهات التى تم إنتاجها حوالى 1824 فيديو حتى سبتمبر عام 2022.
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