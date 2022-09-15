وزير الرياضة يشدد على توفير أكبر قدر ممكن من الخدمات لشباب سيناء

جدة - نرمين السيد - وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بتوفير أكبر قدر ممكن من الخدمات للشباب السيناوى، مشيرًا إلى ما تقدمه الوزارة من خدمات وبرامج ومشروعات عديدة تستهدف الشباب، بالإضافة إلى مشروعات ريادة الأعمال والمنتجات اليدوية والتوظيف، التى ستساعد فى النهوض بالشباب السيناوى.





جاء ذلك خلال تفقد الدكتور أشرف صبحى، ومحافظ شمال سيناء الدكتور محمد شوشة، المدينة الشبابية الدولية بالعريش، ومنتدى شباب العريش، ضمن جولة الوزير فى شمال سيناء.

واطلع الوزير على مكونات المدينة الشبابية الدولية بالعريش وإمكانياتها، وشدد على استكمال باقى المتطلبات لتكون جاهزة لاستضافة الفرق والوفود المختلفة، وتابع كذلك عرضا تقديميا نفذته مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء عن الخدمات والمشروعات التى توفرها المديرية للشباب السيناوى.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء منتدى شباب العريش، حيث تابعا الأنشطة التى يقدمها المنتدى للشباب ومرتادى المنتدى، ومنها أنشطة الكشافة، ومحتويات المنتدى من مركز الحاسب الآلى وصالة المنازلات القتالية، وملعب كرة سلة، وملاعب متعددة الأغراض.

واختتم الوزير جولته بلقاء شبابى من مرتادى المنتدى، استمع خلالها إلى متطلبات الشباب ورؤاهم وطموحاتهم فى سبيل تقديم أفضل الخدمات لهم.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية تقديم الخدمات للشباب المصرى بصفة عامة وأبناء سيناء بصفة خاصة، حيث تعمل الدولة المصرية على النهوض بالمحافظات الحدودية، وخاصة سيناء التى تعتبر الأمن الاستراتيجى لمصر.

فيما أثنى محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد شوشة، على المجهود المبذول من وزير الشباب والرياضة والعمل من أجل النهوض بالشباب المصرى فى جميع محافظات الجمهورية.

رافق الوزير، خلال الجولة، مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء كليب راشد، ووكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للإنشاءات الشبابية والرياضية الدكتور أشرف البجرمى، ووكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية محمد عبد النبى عطية، ومدير عام المنشات الشبابية للمدن محمد عبد المنعم، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة وعدد من مشايخ المحافظة.