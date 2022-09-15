الأهلي يواجه بتروجت فى مبارة ودية استعدادا للموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 07:30 مساءً - في أولى تجاربه الودية خلال فترة ‏الإعداد التي يخوضها استعدادًا للموسم الجديد، أعلن النادي الأهلي عن منافس فريقه الأول لكرة القدم، إذ قرر مواجهة بتروجت، نهاية الأسبوع المقبل.

وأجرى لاعبو الفريق اليوم فحوصات طبية شاملة داخل مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف ‏الجهاز ‏الطبي للفريق، واشتملت على إجراء الأشعة والتحاليل، وذلك ‏ضمن الخطوات التي يتم ‏اتباعها في الملف الطبي للتحضير للموسم الجديد.‏

ويلتقي الأهلي مع بتروجت يوم 21 سبتمبر الجاري وفقا للمواعيد التي سبق أن أعلنها ‏مارسيل كولر المدير الفني للفريق، حيث يخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية أيام 21 و25 ‏و29 سبتمبر الجاري.‏

وخاض الأهلي مرانه اليوم على فترة واحدة فيما يؤدي تدريباته غدا على فترتين، ويطبق ‏الجهاز الفني نظام اليوم الكامل في التدريبات ابتداء من يوم الأحد المقبل.‏

وكان لاعبو الأهلي قد أجروا قياسات بدنية وعضلية واختبارات ‏لقوة التحمل، ‏والاختبارات ‏الخاصة ببصمة القدم، وفقًا لأفضل ‏المعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية ‏الأوروبية والتي ‏تسهم في التوقع ‏المبكر لاحتمالات التعرض للإصابة، وبالتالي اتخاذ بعض ‏التدابير التي تمنع ‏حدوث ‏الإصابات.‏