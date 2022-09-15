رسميا.. الكشف عن موعد امتحانات الدفعة الثالثة للطلاب العائدين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تكون كالتالى:

- كلية طب الأسنان جامعة عين شمس 20/9/2022

الساعة العاشرة صباحا بمدرجات الطلاب بالدور الثالث.

- كلية الهندسة جامعة عين شمس 20/9/2022

الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وتعقد بكلية الهندسة قاعة 200 بمبنى عمارة وتخطيط عمرانى بوابة "6".

- كلية الصيدلة جامعة القاهرة 21/9/2022

الساعة الحادية عشر صباحا بمدرج الأستاذ الدكتور محمد عامر.

- كلية الطب جامعة القاهرة 21/9/2022

الساعة العاشرة صباحا فى قاعة الامتحانات أعلى قاعة المؤتمرات البوابة الرئيسية بكلية الطب القصر العينى.

جاء ذلك فى إطار التنسيق المستمر بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية

يأتى ذلك نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها أوكرانيا حاليا، وتنفيذا للضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزى لتحديد المستوى الدراسى الذى يلتحق به الطلاب، فى تخصصات "الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والهندسة".

ويجب على الطالب إحضار اثبات الشخصية "جواز السفر أو بطاقة الرقم القومى وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول"، وكذلك سداد مقابل الامتحانات للكلية التى يؤدى الامتحان بها فى ذات يوم الامتحان، بقيمة 2000 جنيه "ألفين جنيه".

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر، طبقا للضوابط والشروط التى تمثلت فى قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث فى 24/2/2022 فى كافة التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقا للتخصص المناظر الدارس به الطالب فى الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة فى الجامعة المحول إليها الطالب فى مصر عن عام دراسى كامل.

واشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات فى شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التى تثبت ذلك.