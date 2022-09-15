“هنا” المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2022 “صنايع” tansik.digital.gov.eg

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عمر شويل - جدة نتابع معكم المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2022، حيث يوجد الآلاف من الطلبة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية من الحاصلين على دبلوم فني سواء 3 سنوات أو 5 سنوات يبحثون عن قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لهم في تنسيق الطلاب الدبلومات الفنية الذي تم فتحه منذ ساعات قليلة فقط، وسنتابع معكم في هذا المقال ما هي كليات ومعاهد الدبلوم 3 سنوات وكذلك 5 سنوات، سواء كان في فرع صنايع (الصناعي) أو تجاري (تجارة) أو زراعي، فتابعوا معنا حيث إن هذا المقال فيه كافة التفاصيل في موقع ثقفني.

المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية

يبحث طلاب الشهادات نظام التعليم الفني بشكل كبير عن الجامعات المفتوحة للدبلومات التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية في موقع التنسيق، وسنتابع معكم في الأسطر القادمة بدون أن نطول عليكم قائمة بأسماء المعاهد بالكليات لطلاب الدبلوم، سواء كانوا صنايع أو تجارة أو زراعة نظام 3 سنين أو 5 سنوات، لعام 2022 فتابعوا معنا.

المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية (صناعي 5 سنوات)

وهناك عدة كليات تم الإعلان عنها بالنسبة إلى خريجي شهادة الثانوي صناعي بنظام 5 سنوات، وهي كما يلي:

كلية هندسة بترول وتعدين السويس.

كافة كليات هندسة في الجامعات المصرية.

كلية التربية (حلوان، السويس، المنيا).

تربية نوعية (جنوب الوادي، طنطا، عين شمس، المنصورة، أسوان، بنها).

التكنولوجيا والتعليم الصناعي (حلوان، السويس، بني سويف، سوهاج).

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان هندسة (خاصة).

سياحة وفنادق (أسكندرية، حلوان).

فنون تطبيقية.

معاهد الهندسة.

العلوم الإدارية.

آثار.

معاهد الحاسبات ونظم المعلومات.

تنسيق دبلوم صنايع 2022 نظام 3 سنوات

وهناك عدد كبير جدا من الكليات والمعاهد المختلفة التي تقبل شهادة الصناعي نظام 3 سنوات، ومعظم الأماكن المتاحة فيها من المعاهد، والتي تتنوع بقين معهد فني صحي، تكنولجيا تعليم صناعي، سياحة وفنادق، الآثار، معاهد الهندسة، حاسب آلي ونظم معلومات.

ويمكنكم الدخول إلى صفحة قائمة الكليات والمعاهد الخاصة بهم الموجودة في موقع التنسيق الرسمي لمعرفة الكليات والمعاهد، والتي عددها كبير جدا وهذا عبر رابط دليل القبول بالكليات والمعاهد شهادة صناعي ثلاث سنوات.

رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022

وزاد البحث عن رابط وطريقة تعبئة الرغبات الخاصة بالطالب في التنسيق من الطلاب الناجحين في الدبلومات الفنية (الصناعة، التجارة، الزراعة)، والذي تم فتحه منذ ساعات قليلة وسيستمر عدة أيام، وسنتابع معكم (بالفيديو) طريقة الدخول وتعبئة الرغبات بشكل صحيح وبدون أي مشاكل، ولكن أولا ننصحكم بتعبئة الرغبات في جهاز كمبيوتر وليس التليفون.

ادخل إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط tansik.digital.gov.eg .

. انقر على خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

ثم اضغط على أيقونة إضغط عنا لتسجيل الرغبات.

اختر نوع شهادة الثانوية.

ثم اكتب رقم الدخول الذي تسلمته من المعهد.

اكتب الرقم السري الذي تجده في شهادة الثانوية الدور الاول.

ادخل الرقم التأكيدي مثل ما هو في الصورة.

انقر على الخطوة التالية.

ستبدأ بتعبئة الرغبات الخاصة بك، كما هو موضحة في الفيديو.

بعدها انقر على التالي، تدخل كلمة السر والرقم القومي.

ستظهر لك قائمة الرغبات الخاصة بك، والتي يمكنك تعديلها في أي وقت بعد ذلك.