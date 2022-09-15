المقاولون يرد على مالك تشيلسي: محمد صلاح فخر المقاولون ومصر والعرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 06:30 مساءً - رد الحساب الرسمي لنادي المقاولون العرب عبر فيس بوك، على تصريحات تود بويلي مالك تشيلسي، والتي أشار خلالها الأخير إلى أن الدولي المصري محمد صلاح أحد خريجي أكاديمية النادي اللندني.

ونشر حساب المقاولون صورة لمحمد صلاح وعلق: حقيقة يعرفها العالم باستثناء شخص واحد.... محمد صلاح ابن نادى المقاولون العرب وفخر مصر والعرب.

وقال بويلي في تصريحات على هامش مؤتمر "Salt NYC": نحن نمتلك أكاديمية من أفضل الأكاديميات في العالم، الأكاديمية أخرجت كيفن دي بروين ومحمد صلاح وتامي أبراهام وريس جيمس ومايسون ماونت وتشالوباه.

بدأ محمد صلاح مسيرته المروية لاعبا في غريق عثماثون قبل أن يبزغ نجمه ويلتحق بصفوف الناشئين في نادي المقاولون العرب حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول، ثم اتجه للاحتراف في أوروبا وانضم لنادي بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين وناديه الحالي ليفربول الإنجليزي.