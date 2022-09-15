بقيمة 7 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار تجار المخدرات ب 3 محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 06:30 مساءً - تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - الأمن المركزى) وبالإشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريات أمن (السويس - جنوب سيناء - الدقهلية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من محل إقامتهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم إستهدافهم و ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام - كمية لمعجون مخدر الحشيش مُعد للكبس وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – 9000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية لذات العيار – سيارة - مبلغ مالى- هاتف محمول)، ضبط (عاطل) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (270 طربة لمخدر الحشيش وزنت 27 كيلو جرام – سيارة - مبلغ مالى- هاتف محمول) .

ضبط (عاطل) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول)،ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين– مبلغ مالى - هاتف محمول) .

ضبط (عنصر إجرامى شديد الخطورة سبق إتهامه فى عدد 12 قضية ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد من القضايا - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس).. وبحوزته (رشاش – 2 بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام).

ضبط (شخصان – مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقيس) ، وبحوزتهما (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام – كمية من الحشيش المخدر وزنت 3 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) ، وبحوزته (فرد خرطوش – كمية من نبات الهيروين المخدر – مبلغ مالى – هاتف محمول).