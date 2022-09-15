اللجنة الدائمة لصياغة مسودة الدستور الدوائى المصرى تعقد ثامن جلساتها

خلال الاجتماع تم عرض 20 مسودة نهائية للمونوجرافات من مختلف المجموعات، وعرض قائمة بالفصول العامة التى تم إعدادها لإدراجها بالدستور الدوائى المصرى، وكذلك الية إصدار المونوجرافات والفصول العام، ومناقشة الترشيحات من مختلف التخصصات لأعضاء اللجان الفرعية والخبراء، ومناقشة مقترح توفير المواد القياسية للدستور الدوائى المصرى، وتناول الاجتماع استعراض المستجدات فيما يخص الشروط والأحكام الخاصة بحقوق النقل والاقتباس من دستور الأدوية الأمريكى وملخص ما تم فى التدريب المقدم من قبلهم.
حضر الاجتماع كل من المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لهيئة الدواء المصرية، والدكتور مدحت أحمد عبد الحميد الغباشى؛ ممثلا عن هيئة الدواء المصرية، الدكتور مصيلحى رجب؛ والدكتور محمد زكريا جاد؛ عضوا مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، واللواء صيدلى طارق محمد عبد الرحمن؛ ممثل عن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.
كما حضر أيضا الدكتور ماهر محمد الدمياطى؛ ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عبد الناصر بدوى سنجاب؛ ممثلا عن وزارة الصحة والسكان، والدكتورة غادة أحمد عبد البارى؛ عميد كلية صيدلة جامعة القاهرة ممثلا عن كليات الصيدلة، والدكتورة أمانى أسامة كامل؛ عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس ممثلا عن كليات الصيدلة.
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