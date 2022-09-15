وزير التعليم يشارك فى حفل ختام الأولمبياد المصرى للمعلوماتية

جدة - نرمين السيد - وقال حجازى، خلال كلمته: إنه لمن دواعى سعادتى أن أشارك معكم اليوم فى حفل ختام الأولمبياد المصرى للمعلوماتية، هذا الحدث المهم الذى يعد أكبر وأهم مسابقة فى خوارزميات الحاسب والبرمجة وطرق الحل المنهجى لجميع المشكلات لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية.

وأضاف أن هذا الأولمبياد الذى ساهم فى اكتشاف العديد من الشباب المتميز فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى حصل معظمهم على منح دراسية فى أرقى الجامعات بالخارج، ويعمل بعضهم حاليا فى كبرى الشركات العالمية.

وأوضح أن العلم هو القوة وهو مفتاح المستقبل وهو خير استثمار فى البشر وهو ركيزة الشعوب نحو التقدم والازدهار، وهو العامل الأول لتحقيق الإنجازات البشرية على مر العصور، ومصر بما لديها من أساتذة وخبراء فى كافة مجالات العلم والمعرفة قادرة على دعم الدول العربية والإفريقية.

وأشار الوزير إلى أن الثروة البشرية تعد أكبر وأعظم كنز لدى كل أمة، لذا وجب علينا جميعا إعطاؤها الأولوية والاهتمام والرعاية الكاملة لتخرج إلى المجتمع إنسانا فاعلا قادرا على العطاء لوطنه.

وأكد على أن الاهتمام بهذه المسابقة التكنولوجية يدعم استراتيجية التحول الرقمى التى تنتهجها الدولة برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى تهدف لتقديم خدمات أكثر سهولة ويسر على المواطنين، فى ظل التطور والتقدم العلمى والتكنولوجى الهائل حول العالم.

وتابع:"وفى هذا الإطار تسعى وزارة التربية والتعليم نحو تعزيز التحول الرقمى فى مجال التعليم والعمل على اكتشاف الموهوبين والمتفوقين وإكسابهم المهارات التى تحقق التنمية الذاتية لهم مع رعايتهم تعليميا وثقافيا واجتماعيا حتى يتمكنوا من تطوير مواهبهم والوصول إلى أعلى مراتب التفوق والإبداع".

ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة فى ختام كلمته للطلاب بأن يحافظوا على تفوقهم ونجاحهم فى المستقبل، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على النجاح الذى حققه الطلاب فى الأولمبياد.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، إن الأولمبياد المصرى للمعلوماتية هى أكبر مسابقة فى البرمجة وحل المشكلات لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية.

وأضاف عبد الغفار أن الأولمبياد هو برنامج مشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عام 2003، ساهم فى ظهور العديد من العباقرة والمواهب التى تحتل الآن مناصب فى كبرى شركات العالم مثل "فيسبوك ومايكروسوفت"، كما ساعد العديد من الطلاب فى الحصول على منح دراسية كاملة بأعرق الجامعات فى العالم مثل MIT، ستانفورد ووترلوو بكندا.

وأوضح أن الاستعداد للأولمبياد يبدأ باختبار آلاف الطلاب داخل المدارس والأندية لانتقاء أفضل العناصر، للالتحاق بمنحة مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتدريب الطلاب على البرمجة وطرق الحل المنهجى لمدة 45 ساعة تدريبية، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إلى أن ننتهى باختيار أفضل 100 طالب للمشاركة فى الأولمبياد المصرى للمعلوماتية.

وأشار إلى مصر تستعد حاليا لاستضافة الأولمبياد الدولى للمعلوماتية عام 2024 حيث يعد أهم وأعرق مسابقة فى البرمجيات وطرق الحل المنهجى لطلاب المدارس حول العالم، ويعود تاريخ الأولمبياد إلى أكتوبر عام 1987.

حضر الاحتفالية عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقيادات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.