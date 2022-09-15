وزير القوى العاملة يوجه بالتعامل بمصداقية مع المواطنين

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، إنه حريص على لقاء أعضاء اللجان النقابية للعاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، للتعرف على أهم المشاكل التى تواجههم، والعمل على حلها حتى يتسنى للمديريات القيام بدورها فى خدمة المواطنين بشكل جديد وفعال، من خلال تفعيل دور أجهزة التفتيش لخلق توازن فى علاقات العمل بين طرفى الانتاج، مما يسهم فى استقرار بيئة العمل وزيادة الانتاج ،والمشاركة فى تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والصناعية.





جاء ذلك خلال لقاء الوزير، ظهر اليوم، بديوان عام الوزارة، بأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك فى إطار لقاءاته مع اللجان النقابية بالمديريات على مستوى الجمهورية.

وطالب وزير القوى العاملة المديريات التعامل مع المواطنين بنزاهة ومصداقية، وتقديم خدمات أفضل لهم، متعهدًا بتنفيذ خطة الوزارة نحو التطوير والنهوض بأداء عمل المديريات على مستوى الجمهورية.

واستمع خلال اللقاء مع وفد الإسماعيلية إلى طلبات العاملين بالمديرية التى استعرضها ممثليهم، حيث قدموا رؤيتهم ومقترحاتهم لتفعيل أداء المديريات خاصة فى مجال التفتيش وعلاقات العمل، والتدريب المهنى، وتطبيق وتفعيل منظومة التحول الرقمى لجميع إدارات المديريات والمناطق والمكاتب التابعة لها، والاهتمام بتنمية العنصر البشرى وتدريبه على التخصص الذى يعمل فيه داخل إدارات المديرية والمكاتب التابعة، إضافة إلى بعض المطالب الأخرى الداعمة للعاملين بالمديرية من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن.

حضر اللقاء من أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية: أشجان مصطفى رئيس اللجنة، ومحمد سمير أمين الصندوق، وإبراهيم حلمى أمين عام اللجنة، وعماد عبدالرحيم ، وشيماء حسن، وسهير عبدالسيد، وسامية عبدالسلام أعضاء اللجنة.

وقدم أعضاء اللجنة الشكر والتقدير للوزير على حرصه واهتمامه بالاستماع إلى مشكلات المديريات ومقترحاتهم لتطوير أداء الأعمال، وتقديم الحلول للعديد منها لتحقيق مزيد من العمل لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق بيئة عمل لائقة وآمنة، مضيفين أن المديريات سند لكل توجهات الوزارة فى تنفيذ خطة عملها.