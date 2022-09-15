القوى العاملة: تنظيم ندوة عن المخاطر الكيميائية وأسبابها بمطروح

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، حول عقد ندوة توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بعنوان "المخاطر الكيميائية والأمراض السرطانية ومسبباتها"، بمقر شركة هاليبرتون للخدمات البترولية.





وأوضح عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح فى تقريره، اليوم الخميس، أن الندوة حضرها 20 من مسئولى الشركات العاملة فى مجال البترول بالمحافظة، وتناولت الاحتياطات اللازمة للوقاية من المخاطر الكيميائية، واشتراطات السلامة والصحة المهنية فى تخزين وتداول المواد الكيماوية ومخلفاتها، وذلك حفاظا على سلامة العاملين والمنشأة.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة تضمنت محاضرة عن تعليمات الحد من أسباب الأمراض السرطانية الناجمة عن المخاطر الكيميائية، وانتهت بمجموعة من التوصيات الهامة ومنها وضع بطاقات التعريف وعلامات التحذير على جميع المواد المستعملة، واستخدام أساليب جديدة فى إزالة الخطر وتقليله، فضلا عن الاستعداد الكافى لحالات الطوارئ.