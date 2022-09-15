في لقائه مع لجنة”قوى عاملة الإسماعيلية ”: حسن شحاتة يوجه بالتعامل بنزاهة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 04:30 مساءً - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاته على انه حريص علي لقاء أعضاء اللجان النقابية للعاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات ،للتعرف على اهم المشاكل التي تواجههم ،والعمل على حلها حتى يتسنى للمديريات القيام بدورها في خدمة المواطنين بشكل جديد وفعال ،من خلال تفعيل دور أجهزة التفتيش لخلق توازن في علاقات العمل بين طرفي الانتاج، مما يسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة الانتاج ،والمشاركة في تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والصناعية ،داعيا المديريات إلى التعامل مع المواطنين بنزاهة ومصداقية ،وتقديم خدمات أفضل لهم ،متعهدا بتنفيذ خطة الوزارة نحو التطوير والنهوض بأداء عمل المديريات على مستوى الجمهورية ..

جاء ذلك خلال لقاء الوزير ظهر اليوم الخميس بديوان عام الوزارة ،بأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة بمحافظة الاسماعيلية ،وذلك في اطار لقاءاته مع اللجان النقابية بالمديريات على مستوى الجمهورية ..واستمع خلال اللقاء مع "وفد الإسماعيلية" الي طلبات العاملين بالمديرية التي استعرضها ممثليهم ،حيث قدموا رؤيتهم ومقترحاتهم لتفعيل أداء المديريات خاصة في مجال التفتيش وعلاقات العمل ،والتدريب المهني، وتطبيق وتفعيل منظومة التحول الرقمي لجميع ادارات المديريات والمناطق والمكاتب التابعة لها ،والاهتمام بتنمية العنصر البشري وتدريبه على التخصص الذي يعمل فيه داخل إدارات المديرية والمكاتب التابعة ،اضافة إلى بعض المطالب الأخرى الداعمة للعاملين بالمديرية ،من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن .

حضر اللقاء من أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة بالاسماعيلية : اشجان مصطفي رئيس اللجنة، ومحمد سمير أمين الصندوق، و ابراهيم حلمي أمين عام اللجنة، وعماد عبد الرحيم ، وشيماء حسن، وسهير عبد السيد، وسامية عبد السلام أعضاء اللجنة .

وقدم أعضاء اللجنة الشكر والتقدير للوزير على حرصه واهتمامه بالاستماع الي مشكلات المديريات ومقترحاتهم لتطوير أداء الأعمال، وتقديم الحلول للعديد منها لتحقيق مزيد من العمل لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق بيئة عمل لائقة وآمنة، مضيفين ان المديريات سند لكل توجهات الوزارة في تنفيذ خطة عملها.