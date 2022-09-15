”القوى العاملة” : ندوة عن المخاطر الكيميائية واسبابها بمطروح

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 04:30 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح ، بشأن عقد ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية بعنوان " المخاطر الكيميائية والأمراض السرطانية ومسبباتها " ، وذلك بمقر شركة هاليبرتون للخدمات البترولية بطريق مطروح- الإسكندرية بحضور مدير المديرية ، واحمد مناع مدير الموقع .

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح في تقريره ، اليوم الخميس أن الندوة حضرها 20 من مسئولى الشركات العاملة في مجال البترول في المحافظة ، وتناولت الاحتياطات اللازمة للوقاية من المخاطر الكيميائية ، واشتراطات السلامة والصحة المهنية في تخزين وتداول المواد الكيماوية ومخلفاتها ، وذلك حفاظا على سلامة العاملين والمنشأة .

وأضاف مدير المديرية ، ان الندوة تضمنت محاضرة عن تعليمات الحد من أسباب الأمراض السرطانية الناجمة عن المخاطر الكيميائية ، وانتهت بمجموعة من التوصيات الهامة منها : وضع بطاقات التعريف وعلامات التحذير على جميع المواد المستعملة ، واستخدام أساليب جديدة في إزالة الخطر وتقليله ، فضلاً عن الاستعداد الكافي لحالات الطوارئ .