مدبولى: استكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير منطقة سور مجرى العيون

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف عدد من مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور عبد الخالق ابراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، والمهندس خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.





وأكد رئيس الوزراء، فى الاجتماع استمرار جهود الدولة لاستكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير منطقة سور مجرى العيون والمناطق المحيطة بها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الصدد، والمتضمنة العمل على تطوير ورفع كفاءة المناطق غير المخططة، وكذا إعادة الوجه الحضارى للعاصمة "القاهرة"، وظهورها فى أبهى صورة لها بما يعكس إرثها التاريخى والثقافى. وخلال الاجتماع، استعرض خالد عبد العال، جهود التعامل مع مختلف المناطق غير المخططة داخل المحافظة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف القضاء على المناطق العشوائية وإزالتها، وذلك سعيا لتوفير حياة كريمة لقاطنى تلك المناطق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات. واستعرض المحافظ موقف الإزالات بمنطقة سور مجرى العيون، وكذا موقف تسكين المستحقين، أوتعويضهم، منوها إلى ما يتم من أعمال تطوير للمنطقة المحيطة بشارع سور مجرى العيون، والتى تتضمن مناطق "عين الصيرة، ومساكن أبو السعود، وجمعية الطفولة السعيدة، والمنطقة المحيطة بمستشفى 57357"، مشيرا إلى مراحل أعمال التطوير بتلك المناطق، وما تم انجازه منها.

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