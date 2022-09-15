المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة تثقيفية بعنوان التأثيرات المناخية و أثرها علي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، وضمن الاحتفال بفعاليات الاسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية ، نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية بالتعاون مع لجنه الصحة بالمجلس برئاسة الدكتورة احلام حنفي، ندوه تثقيفيه بعنوان ( التأثيرات المناخية واثرها علي المرأة الحامل ) ، بحضور الدكتورة صفاء مرعي مقررة فرع المجلس بالمحافظة ، والدكتورة شيرين الجيار عضوة لجنة الصحة بالمجلس واستشاري طب الاطفال و التغذية العلاجية و الرضاعة الطبيعية بمستشفيات جامعة القاهرة ، والدكتورة امل الطويل استشاري الرضاعة الطبيعية جامعة القاهرة

حيث أكدت الدكتورة صفاء مرعى علي أهميه مناقشة تداعيات تغير المناخ على المرأة خاصة المرأة الحامل والتي تقوم بالرضاعة .

و تناولت الدكتورة شيرين الجيار دور الفرد للحفاظ علي المناخ و البيئة المحيطة، و كيفية التصدي للتحديات القادمة و المحتملة علي العالم بأكمله وخاصة التي تتعلق بصحة المرأة الحامل و التى تقوم بالرضاعة ، كما ناقشت كيفية توفير البدائل من الأغذية للحفاظ علي الصحة دون الأضرار بالبيئة.

فيما ألقت الدكتورة أمل الطويل محاضرة حول مبادئ الرضاعة، و ناقشت الأخطاء الشائعة حولها و كيفية تغيير تلك المفاهيم بنشر الوعي و الثقافة لدي المجتمع.