سفير مصر في بروكسل يبحث مع أمين عام منظمة الجمارك العالمية ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، أمين عام منظمة الجمارك العالمية "كونيو ميكوريا" بمقر المنظمة في بروكسل، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على الدور المحوري الذي تضطلع به مصر على خريطة الجمارك العالمية وعلى مستوى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وكبوابة للتجارة مع أفريقيا. كما تم إبراز أهمية التعاون والتنسيق القائم بين منظمة الجمارك العالمية ومصر في إطار عضويتها بالمنظمة، وعلى مستوى التعاون مع الدول الأعضاء.

استعرض السفير المصري ما تشهده مصر من عملية تحديث وتطوير شاملة على كافة المستويات، بما في ذلك المجال الجمركي، ومجالات البنية التحتية وتطوير الموانئ، والتنقل الذكي وإنشاء المدن الجديدة الذكية، والتي يأتي على رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب التوجه العام نحو التحول الرقمي كأولوية في إطار تحديث القطاع المالي بما في ذلك العمل الجمركي لضمان تسهيل إجراءات دخول وخروج السلع والمنتجات من وإلى مصر.

كما تم إبراز الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة المصرية نحو تسهيل حركة الواردات وتعزيز التعاون الجمركي في إطار تعزيز حركة التجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص ومواصلة النهوض بالاقتصاد المصري.

تناول اللقاء أيضاً الاستعدادات الموضوعية والتنظيمية الجارية لاستضافة ورئاسة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وذلك في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بموضوعات البيئة والتغير المناخي وتداعياته على القارة الأفريقية، خاصة مع تنامي الاهتمام بموضوعات المناخ واتصالها بكافة مجالات التعاون الخارجي.

تطرق اللقاء أيضاً إلى الأولويات التي تتبناها منظمة الجمارك العالمية في إطار أجندة عملها لهذا العام، بما في ذلك موضوعات البيئة والتحول الأخضر في إطار العمل الجمركي واقتصاد إعادة التدوير وتحديد السلع الصديقة للبيئة.

تم إلقاء الضوء أيضاً على ما توليه مصر من أولوية لعلاقاتها مع القارة الأفريقية ولاسيما على صعيد التجارة الخارجية، خاصة مع دخول اتفاقية التجارة الأفريقية الحرة القارية حيز النفاذ، وذلك إلى جانب ما تمثله قناة السويس من أهمية بالغة على خريطة التجارة العالمية باعتبارها بوابة النفاذ إلى أفريقيا وأسواقها.