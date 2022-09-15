القاهرة 31 درجة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





كما يتوقع الخبراء أن يسود غدًا طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق؛ مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 23

العاصمة الادارية 32 22

6 اكتوبر 32 22

بنهــــا 31 23

دمنهور 30 23

كفر الشيخ 30 23

المنصورة 31 22

دمياط 28 24

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 31 23

السويس 32 24

الزقازيق 32 24

شبين الكوم 31 23

طنطا 30 23

شلاتين 36 26

الاسكندرية 29 23

العلمين الجديدة 29 22

وادى النطرون 30 22

مطروح 28 23

السلوم 28 22

سيوة 31 20

العريش 29 21

رفح 29 20

الطور 33 25

كاترين 29 19

رأس سدر 33 23

نخل 31 15

طابا 32 23

نويبع 35 25

حلايب 34 26

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 33 25

الفيوم 32 20

بنى سويف 32 21

المنيا 33 20

أسيوط 33 20

سوهاج 36 23

قنا 36 24

الأقصر 37 25

أسوان 38 26

الوادى الجديد 39 25

أبوسمبل 39 22

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 33 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 41 28

المدينة 43 31

الرياض 40 27

المنامة 39 33

ابوظبى 39 31

الدوحة 41 31

الكويت 43 27

دمشق 35 18

بيروت 30 26

عمان 34 18

القدس 30 18

غزة 29 22

بغداد 39 23

مسقط 36 32

صنعاء 28 15

الخرطوم 38 28

طرابلس 33 25

تونس 33 24

الجزائر 27 21

الرباط 25 16

نواكشوط 35 25

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 33 15

اسطنبول 30 22

اسلام اباد 33 23

نيودلهى 29 24

جاكرتا 29 24

بكين 34 20

كوالالمبور 31 24

طوكيو 28 22

اثينا 32 22

روما 27 21

باريس 17 09

مدريد 27 16

برلين 16 11

لندن 16 09

مونتريال 18 10

موسكو 16 08

نيويورك 25 17

واشنطن 28 17

اديس ابابا 21 12