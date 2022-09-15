سفير مصر فى بروكسل يلتقى أمين عام منظمة الجمارك العالمية

جدة - نرمين السيد - وجرى التأكيد، خلال الاجتماع، على الدور المحورى الذى تضطلع به مصر على خريطة الجمارك العالمية وعلى مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وكبوابة للتجارة مع القارة السمراء، كما تم إبراز أهمية التعاون والتنسيق القائم بين منظمة الجمارك العالمية ومصر فى إطار عضويتها بالمنظمة، وعلى مستوى التعاون مع الدول الأعضاء.

واستعرض عبدالعاطى، ما تشهده مصر من عملية تحديث وتطوير شاملة على كافة المستويات، بما فى ذلك المجال الجمركى، ومجالات البنية التحتية وتطوير الموانئ، والتنقل الذكى وإنشاء المدن الجديدة الذكية، والتى يأتى على رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب التوجه العام نحو التحول الرقمى كأولوية فى إطار تحديث القطاع المالى بما فى ذلك العمل الجمركى لضمان تسهيل إجراءات دخول وخروج السلع والمنتجات من وإلى مصر.

وأكد على الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة المصرية نحو تسهيل حركة الواردات وتعزيز التعاون الجمركى فى إطار تعزيز حركة التجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص ومواصلة النهوض بالاقتصاد المصرى.

وتناول اللقاء أيضا الاستعدادات الموضوعية والتنظيمية الجارية لاستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وذلك فى ضوء ما توليه مصر من اهتمام بموضوعات البيئة والتغير المناخى وتداعياته على القارة الإفريقية، خاصة مع تنامى الاهتمام بموضوعات المناخ واتصالها بكافة مجالات التعاون الخارجى.

وتطرق اللقاء أيضا، إلى الأولويات التى تتبناها منظمة الجمارك العالمية فى إطار أجندة عملها لهذا العام، بما فى ذلك موضوعات البيئة والتحول الأخضر فى إطار العمل الجمركى واقتصاد إعادة التدوير وتحديد السلع الصديقة للبيئة.

وألقى اللقاء الضوء أيضا على ما توليه مصر من أولوية لعلاقاتها مع القارة الإفريقية ولاسيما على صعيد التجارة الخارجية، خاصة مع دخول اتفاقية التجارة الأفريقية الحرة القارية حيز النفاذ، وذلك إلى جانب ما تمثله قناة السويس من أهمية بالغة على خريطة التجارة العالمية باعتبارها بوابة النفاذ إلى إفريقيا وأسواقها.